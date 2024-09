Morte di Loretta Levrini arrestato il figlio che conviveva con lei da 15 anni Lui confessa in diretta tv

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) Una tragedia ha scosso la tranquilla comunità di Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena., 80, è stata trovata morta nel suo letto, strangolata. A ucciderla sarebbe stato uno dei due figli, Lorenzo Carbone. L’uomo, un disoccupato di 50, viveva in casa con la madre da quindici. Per rintracciarlo ci sono volute quasi 24 ore di ricerche anche con l’uso di droni. Scioccante la confessione intv nel corso di Pomeriggio Cinque.Leggi anche: Chi è Michele Lavopa, il 21enne che ha ucciso Antonella Lopez «L’ho uccisa io ieri, l’ho strangolata, prima con il cuscino»in lacrime a Pomeriggio 5 ildi. Il cinquantenne ha poi continuato dicendo: «Non so cosa mi sia passato per la testa, non avevamo litigato ma non ce la facevo più. Non ho chiamato i carabinieri, chiamateli voi. Come sto? Sto male».