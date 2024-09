Luca Salvadori una curva del circuito dell’Autodromo di Cremona dedicata al pilota milanese | la petizione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano, 23 settembre 2024 – Unadell'Autodromo diintitolata a, il32enne di Milano morto in Germania durante le qualifiche di una gara dell'International Road Race Championship (IRRC). E’ questo l’obiettivo dellalanciata su Change.org da Matia Feliciano Mariani, il 16 settembre scorso, e che ha già raccolto oltre 14.210 firme., youtuber e influencer. Chi era il motociclistamorto in Germania Lamira a preservare la sua memoria e a celebrare il suo contributo alla comunità del motorsport. “Tanti sono stati i titoli ottenuti ma più che titoli ha vinto il cuore di tanti appassionati di motociclismo con il suo carisma ed il suo sorriso contagioso, il suo modo di parlare e la sua passione per questo sport”, ha scritto l’autore della, appassionato di motociclismo.