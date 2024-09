LIVE America’s Cup Youth 2024 in DIRETTA | riuscirà Luna Rossa a tornare in acqua?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:10 Tutto rinviato a domani. E’ giunta adesso la comunicazione ufficiale del comitato di regata. Programma odierno interamente slittato a domani alle 14.00. La nostratestuale termina qui. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 16:04 Resta dunque da capire se quest’oggi sarà possibile regatare per le imbarcazioni del gruppo B. Girone dei team invitati a cui mancano soltanto due regate per chiudere il qualification round. 15:57 Il comitato di regata ha spazio di manovra nei prossimi tre giorni. La finalissima di Louis Vuitton Cup traed INEOS Britannia inizierà infatti giovedì 26 settembre. 15:52 Arriva la prima comunicazione ufficiale. Come prevedibile sono state rinviate tutte le regate del gruppo A con