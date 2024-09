L’eccellenza manifatturiera delle imprese lariane in mostra a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dal 24 settembre all’11 ottobre ospite presso il Ministeroe del Made in Italy Il Lago di Como sarà protagonista ain un’esposizione che celebra il saper fare. Dal 24 settembre all’11 ottobre a Palazzo Piacentini, sede del Ministeroe del Made in Italy, si terrà la“Made in Lago di Como: le fiere celebrano”, un’iniziativa volta a promuovere le produzioni che caratterizzano le province di Como e di Lecco. L’evento nasce grazie a un accordo tra l’Associazione Esposizione e Fiere italiane (AEFI) e il Ministeroe del Made In Italy, che ha messo a disposizione il salone di ingresso della propria sede, trasformandolo in una vetrina per le principali manifestazioni fieristiche italiane.