La scienza razzista è relativamente recente | un concetto utile ai nazionalismi

(Di lunedì 23 settembre 2024) QUI trovate le puntate precedenti I primi tentativi sistematici di classificare razze umane sonorecenti: alla metà del XVIII secolo Linneo fu tra i primi a proporre una suddivisione della specie umana in quattro razze, ciascuna caratteristica di un continente (l’Antartide essendo disabitata). Una tra le caratteristiche salienti della classificazione di Linneo era il colore della pelle: bianco per gli europei, nero per gli africani, giallo per gli asiatici e rosso per i nativi americani. In precedenza, ed in particolare in epoca classica, ildi razza si confondeva con quello di gruppo linguistico, religioso o geografico. I greci e i romani, come anche gli arabi, conoscevano molti popoli diversi ma ildi razza gli era estraneo.