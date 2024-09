La notte è più vintage | Tanti partecipanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Via Valdera P. è tornata a essere il cuore pulsante di Ponsacco per l’ottava edizione della. Sabato sera centinaia e centinaia di persone si sono riversate nella strada che più di altre è stata il simbolo di Ponsacco proprio per le attività legate ai mobili, al legno e all’arredamento. "È stata una delle edizioni più partecipate – ha commentato a caldo Alessandro Simonelli di Confcommercio – Un fiume di gente ha invaso via Vanni e via Valdera P con un entusiasmo unico! Un grazie immenso va ai commercianti delle due strade che ogni anno si mettono in gioco e riescono a stupire e coinvolgere". Al centro della festa l’area dedicata allo street food con panini, arrosticini, crepes e bomboloni. Poi la musica con i pezzi più famosi degli anni ’80 e ’90, i giochi di legno e i gonfiabili per i bambini.