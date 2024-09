Johnny Depp era il regista perfetto per Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia ecco perché

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 settembre 2024)ha cullato l'idea di dirigere il film sugliani fin dai tempi di Donnie Brasco, quando Al Pacino gli parlò del progetto. In attesa dell'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Barry Navidi ha spiegato i motivi per cui ha deciso di affidare il progetto dell'anti-biopic- TreAlinelle mani di. Primapellicola dedicata al pittore livornese Amedeogliani, l'ultima fatica dadiera stata Il coraggioso, datato 1997. A far conoscere al divo il progetto sugliani era stato il collega Al Pacino sul set di Donnie Brasco. Dopo aver proposto il progetto all'amico e collaboratore Barry Navidi, quest'ultimo aveva affidato la sceneggiatura a Jerzy e Mary Kromolowski, ma