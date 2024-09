Jesi strappa di mano la borsa ad una ragazza ma l' amica lo insegue | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024)(Ancona), 23settembre 2024 – Ledila, la spintona poi scappa, i carabinieri lo rincorrono e lo denunciano. E’ avvenuto sabato in centro dove sono intervenuti prontamente i carabinieri della compagnia dii quali hannoin stato di libertà un 23enne di nazionalità straniera, irregolare sul territorio nazionale, per rapina. In azione sabato notte i militari del N.O.R. – Aliquota Radiomobile i quali sono intervenuti nel centro storico di, dove era stata segnalata la presenza di persone che discutevano animatamente. Una volta sul posto hanno riscontrato che, in realtà, unaera stata avvicinata da un giovane il quale le avevato ladie dato, poi, uno spintone per guadagnarsi la fuga.