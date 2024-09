Incendio a Monasterolo brucia il tetto di una palazzina

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 23 settembre 2024)del Castello. Unè divampato in un appartamento di via Monte Grappa, nella zona dell’area Biali, nel tardo pomeriggio di domenica (22 settembre). Erano circa le 18 quando le fiamme, scaturite per motivazioni ancora ignote, hanno iniziato are ildella casa, recando ingenti danni ad un appartamento che si trova al penultimo piano. Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare il rogo: non risultano esserci feriti o intossicati, anche perché la casa in quel momento era vuota. L’interaè stata dichiarata non fruibile dai vigili del fuoco. La colonna di fumo generata è stata ben visibile anche dai paesi limitrofi.