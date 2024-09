Haaland impazzisce nel finale di Arsenal-City | il gesto vile contro Gabriel gli insulti a un 17enne e poi le due parole sibilate ad Arteta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Erlingha collezionato il gol numero 100 con la maglia del Manchesternel pareggio per 2 a 2l’, big match della quinta giornata di Premier League. Ma la sua partita all’Etihad sarà ricordato soprattutto per il comportamento avuto nei minuti finali della sfida, dopo il gol di John Stones al 98esimo che ha permesso alla squadra di Guardiola di riacciuffare i rivali per il titolo. Una serie di atteggiamenti irrispettosi, che se notati avrebbero meritato anche un cartellino rosso. Il primo è il più. Stones insacca di testa il gol del definitivo 2 a 2.va a raccogliere la palla in rete e la lancia sulla testa del difensore dell’, che in prenda alla disperazione per il gol subito è girato di spalle e ha la maglia tirata sul volto. Un comportamento appunto irrispettoso e vigliacco, perché il suo avversario era appunto di spalle.