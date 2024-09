Francesca Comencini ex marito figlio vita privata della regista de Il Tempo Che Ci Vuole

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024): nel passato sentimentale un ex, il produttore francese Daniel Toscan Du Plantier che l’ha resa madre di Carlo., chi sono l’exed ilOggi lasarà ospite del primo appuntamento settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno, dove presenterà insieme a Romana Maggiora Vergano il film “IlChe Ci” fuori concorso all’ultima edizioneMostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia. Romana, classe 1961, è la figlia di Luigidi capolavori del cinema nostrano come Pane, Amore e Fantasia e sorellaCristina, la costumista Paola e la direttrice di produzione Eleonora. Debutta dietro la macchina da presa nel 1984 con Pianoforte: nei 40anni di carriera ha realizzato nove lungometraggi, cinque documentari.