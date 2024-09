EA Sports FC 25 guida a Ruoli e Focus dei terzini

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 23 settembre 2024) EAFC 25 include non poche novità decisamente importanti, dove tra queste troviamo FC IQ, grazie alla quale è possibile modificare in modo più o meno radicale il comportamento dei calciatori in campo, come i. Dopo aver visto con unadedicata come utilizzare i portieri ed i difensori centrali, scopriamo in questo articolo come utilizzare al meglio i, sfruttando la loro spinta per impostare l’azione di gioco dal basso ed ovviamente per difendere. EAFC 25 ed iRuolo: Terzino Tradizionale Utilizzando il Terzino Tradizionale è possibile sfruttare un difensore laterale piuttosto tradizionale, con un calciatore che si concentra principalmente sulla protezione della propria porta, prestando grande attenzione alla linea difensiva così da difendere la propria squadra dalle offensive avversarie.