Drammatico incidente col parapendio in provincia di Latina | grave un 66enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nel pomeriggio del 22 settembre, un parapendista di 66 anni, residente a Genzano, è stato vittima di unnei pressi del Parco Archeologico di Norba, a Norma. Poco dopo il decollo, l’uomo è precipitato a terra, riportando una frattura al femore. Intervento di soccorso Il Soccorso Alpino e Speleologico Lazio (CNSAS) è intervenuto rapidamente, supportato da un’eliambulanza della Regione Lazio. Sul luogo dell’è giunto un team composto da un tecnico del CNSAS, un medico e un infermiere del 118. Data la zona impervia e di difficile accesso, si è reso necessario l’intervento di una squadra di terra del CNSAS per completare il recupero in sicurezza. Recupero e trasporto in ospedale L’uomo è stato stabilizzato sul posto e trasportato a piedi su barella fino all’elicottero, che lo ha poi trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di