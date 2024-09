Costa lascia De Raho si incolla Un caso di doppio standard istituzionale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il paese della giustizia buttata in politica. Lo sappiamo già. Ieri Enrico, garantista e gentiluomo, si è dimesso dalla presidenza della Giunta per le autorizzazioni della Camera, perché, passato da Azione a FI, si è trovato a rappresentare la maggioranza, e non l’opposizione da cui era stato designato. Non che questo cambi la qualità dell’uomo, cosa che non si può invece dire sempre né per tutti. Ha ribadito che le dimissioni non erano “tecnicamente dovute”, ma ha voluto “scongiurare tensioni che posso giudicare strumentali, ma che distoglierebbero la Giunta dai suoi compiti delicati”. La sghignazzante Milella, su Rep. s’è peritata di segnalare che “il messaggio delle opposizioni” per farlo dimettere era giunto “dalle pagine del Fatto, con la rassegna stampa”.