Così l’Ucraina ha ribaltato la situazione anche se l’Occidente non se n’è reso conto

(Di lunedì 23 settembre 2024) Da quando la Russia ha aggredito la Georgia nell’agosto 2008, e in modo più drammatico da quando ha iniziato l’invasione su vasta scala dela febbraio 2022, Vladimir Putin ha dimostrato di seguire fedelmente il celebre assioma di Caterina la Grande: «Non ho altro modo per difendere i miei confini se non espanderli». L’offensiva ucraina di Kursk ha esposto il punto debole di questo approccio. Due anni e mezzo di guerra controhanno lasciato il territorio russo pericolosamente indifeso. Non è la prima volta che questo problema viene alla luce. Nel giugno 2023, la “marcia per la giustizia” di Yevgeny Prigozhin ha esposto l’apertura del territorio russo alle incursioni e all’effetto sorpresa. Di certo, Prigozhin non è entrato in Russia alla testa di un esercito straniero.