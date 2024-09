Coppa Davis pre-convocati Spagna | Alcaraz e Nadal per le finali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nella Final Eight di, in scena a Malaga dal 19 al 24 novembre, sarà presente anche la, che gioca in casa e che risulta essere uno degli avversari più ostici dell’Italia campione in carica. Tra i pre-di David Ferrer, capitano della spedizione iberica, compaiono Carlose Rafa. Con loro anche Robert Bautista Agut, Pablo Carreno Busta e Marcell Granollers. Le scelte definitive, per lacosì come per l’Italia, verranno comunicate nel mese di novembre., pre-per leSportFace.