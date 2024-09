Come investire in MarTech secondo Gianpio Gravina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) (Adnkronos) - Milano, 23 Settembre 2024. Sempre più spesso si sente parlare di, una realtà che sta crescendo in modo esponenziale e che sta gradualmente rivoluzionando il settore dell'advertising. Cominciamo innanzitutto con lo spiegare che cosa si intende con il termine. È un neologismo che deriva dall'unione di due termini: marketing e technology e con cui si indicano in particolare i software progettati per ottimizzare e rendere più efficaci ed efficienti le attività di marketing e, più in generale, le varie attività di marketing la cui realizzazione è strettamente legata all'utilizzo di strumenti tecnologici. Laè un settore interessante, ma allo stesso tempo particolarmente complesso, che sta segnando una svolta nell'ambito del marketing.