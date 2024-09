Classifica Album 13-19 settembre | Shiva rimane in vetta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Due sono le novità nella top ten della, stilata da Fimi Gfk sui dati elaborati nella w38 (13-19): sono due rapper per l’esattezza a farsi spazio nella chart.Fimi Gfk 13-19: irrompe Fabri Fibra in top 3 È Annalisa ad aprire la top ten, con E Poi Siamo Finiti Nel Vortice che dalla #8 scende alla #10: l’certificato doppio platino ha toccato le 51 settimane di permanenza in. In nona posizione, troviamo Low-Red con The Biggest Sblao,di debutto e prima new entry della w38. Scendono alla #8 i Co Sang ed il loro Dinastia, terzo lavoro in studio di Luchè e Ntò, celebrato con un doppio appuntamento live a Napoli, al quale hanno preso parte ospiti come Club Dogo, Geolier, Fuossera ed El Koyote.