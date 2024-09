Cittadinanza | sprint finale ma piattaforma firme in tilt aderisce anche Elena Cecchettin**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 set. (Adnkronos) – ‘Impossibile raggiungere il server’. Per diverse ore oggi gli utenti si sono trovati questa scritta sulla pagina del ministero della Giustizia per leon line per il referendum sulla cittadinanza. Unche ha rallentato la raccolta– al momento oltre 300mila – proprio nei giorni decisivi per raggiungere la soglia delle 500mila entro fine mese, ha denunciato Riccardo Magi: “Stavamo viaggiando a un ritmo di circa 10milaall?ora quando lapubblica per la raccoltadel ministero è andata in? per le troppe”. Una “gravissima inefficienza” dellagovernativa, rimarca il segretario di Più Europa. La situazione nel pomeriggio si è poi sbloccata e quindi ripartito il flusso delle adesioni che, grazieall’appello di personalità note come Ghali e Zerocalcare, ha registrato un boom.