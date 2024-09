Calcio Terza Categoria C il tabellone del calciomercato estivo 2024-2025

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tutte le trattative ufficiali delle 15 squadre dellagirone C, al via con la Coppa Marche nello scorso fine settimana di Giacomo Sassaroli VALLESINA, 23 settembre– L’attesa è quasi finita: lasta per tornare, con ild’inizio del girone C previsto per il primo fine settimana di ottobre e i calendari usciti da pochi giorni. Nel frattempo abbiamo già visto le squadre in azione lo scorso fine settimana per la prima giornata di Coppa Marche che, tra le tante interessanti sfide, ha visto affrontarsi Largo Europa e Spes Jesi, derby jesino terminato 1-1. Sicuramente ci si prospetta di fronte un campionato molto aperto dopo che tutte le squadre quest’estate si sono rinforzate con acquisti e cessioni. Ecco gli acquisti e le cessioni dellagirone C.