Basket Trento e Reyer Venezia debuttano in EuroCup contro Gran Canaria e Salonicco

(Di lunedì 23 settembre 2024) Scatta l’di2024-2025, con le nostre due portacolori Umanae Dolomiti Energia Trentino chequesta settimana nella fase a gironi della seconda competizione per club più importante a livello continentale. L’Aquila, inserita nel gruppo A, vola a(Spagna) per affrontare domani sera alle 21:00 il Dreamland in una sfida non semplice. Gli uomini di coach Paolo Galbati cercano di mettere in difficoltà la compagine isolana che conosce molto bene l’avendola vinta nel 2022-2023 (lo scorso anno si fermò ai quarti di finale). Per la Dolomiti Energia l’obiettivo anche stagionale a livello internazionale è quello di provare a superare lo scoglio di gironi, con Toto Forray e compagni che nelle precedenti edizioni si sono sempre fermati alla prima fase senza riuscire a staccare il pass per entrare tra le migliori sedici.