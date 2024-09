Atletica Kelly Doualla continua a crescere e firma due nuovi record italiani U16

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Prosegue la crescita della giovane promessa della velocità azzurra, protagonista di due ottime prestazioni nell’ultimo weekend tra sprint e salto in lungo in occasione dei Campionati Regionali Cadetti di Busto Arsizio. La lombarda classe 2009 si avvicina dunque nel migliore dei modi ai CampionatiCadetti di Caorle (5-6 ottobre), l’appuntamento clou della stagione per la sua categoria. La portacolori del Cus Pro Patria Milano ha riscritto due primati nazionali U16 che già le appartenevano, stampando un formidabile 9.32 nello sprint (80 metri) e atterrando a 6.26 metri nel lungo. Migliorato quindi il 9.39 di Pavia ed il 6.24 di Concorezzo, in attesa di un possibile nuovo progresso tra due settimane ai CampionatiU16.