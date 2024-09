Atalanta-Como rinviata | cosa succede al Fantacalcio? Il regolamento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024)è stataper maltempo: maal? Ecco il. La partita non si gioca alle ore 20.45 di lunedì 23 settembre, questo perché il campo del Gewiss Stadium è martoriato dalla pioggia caduta senza soluzione di continuità a Bergamo in queste ore. Il derby dunque non si gioca stasera ed è una piccola delusione, va detto, per tutti i fantallenatori, visto che questa è l’ultima partita della quinta giornata e si decidonoPER MALTEMPO:ALBisogna premettere che ogni Lega può decidere come comportarsi in caso di rinvio e questo generalmente viene pattuito a inizio campionato. Se la partita vienee giocata prima del turno successivo, non ci sono modifiche: bisognerà aspettare tale data per chiudere il calcolo della giornata die assegnare vittoria, sconfitta e punti.