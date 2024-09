A Firenze i primi otto diplomati in Hotel Academy Professionisti dell’ospitalità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 – Si è svolta a, al Worlds Crafted Mulino, la cerimonia di consegna dei8 diplomi dell’, unico progetto formativo italiano che si svolge dentro un albergo. L’iniziativa è organizzata da HIA - Hospitality Innovatione HIM Business School in collaborazione con BWHs Italia & Malta. L’obiettivo è formare i futuri, in un settore in cui il 47% delle imprese turistiche fatica a trovare personale qualificato. Secondo la ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, infatti, il settore del turismo avrà bisogno di 760mila nuovi occupati entro il 2027. C’è dunque molto bisogno di formazione.