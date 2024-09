WTA Seul Beatriz Haddad Maia conquista il titolo | magnifica rimonta su Kasatkina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024)il suo quartoin carriera: nel WTA 500 di(Corea del Sud) è lei a trionfare in finale contro Dariacon il punteggio di 1-6 6-4 6-1. La brasiliana hato un set e un break di svantaggio e ha girato un match che a un certo punto sembrava perso.approccia decisamente bene il match: lo scambio spesso si allunga e quando il palleggio si allunga è sempre la russa a spuntarla. Tra variazioni e alcune grandi difese,sovente finisce per andare fuori giri e per forzare oltremodo, sempre messa sotto pressione dalla numero 13 del mondo. Il primo break arriva già nel quarto gioco, un altro ne arriva nel sesto gioco ai vantaggi e quindi il primo set vieneto dalla nativa di Togliatti con un netto 6-1. Il secondo set è ben più equilibrato, ma la partenza è ancora fulminea perche scappa sul 3-1.