Tajani | No a nostre armi contro Russia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 22 settembre 2024) 21.45 Leche l'Italia fornisce a Kiev "devono servire a difendere l'integrità territoriale dell'Ucraina", ma non per colpire la"perché noi non siamo in guerra con la" e "bisogna stare attenti a non provocare una escalation". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antoniorispondendo alle domande dei giornalisti a New York. Sulla manovra economica,è contrario alla tassa sugli extraprofitti perché "non si può porre un limite ai guadagni d'impresa". "Noi amici degli Usa con qualsiasi presidente".