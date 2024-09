Star Wars | The New Jedi Order in sospeso presso Lucasfilm

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 settembre 2024) Sono stati diffusi degli aggiornamenti deludenti per il prossimo film: The New. A giugno si erano diffuse alcune voci secondo cui il film disu Rey, potenzialmente intitolato "New", sarebbe stato girato a settembre. Ora sembra che questa voce sia stata smentita da più parti. Lo scooper Daniel Richtman ha infatti dichiarato che per il film ci sarà ancora molto "lavoro da fare" ed è ora "inla. La prima data utile per le riprese è il 2025. Vari insider pensano però che il progetto verrà presto semplicemente abbandonato.: Dawn of the, una gaffe del produttore svela il titolo ufficiale del prequel di