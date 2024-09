Sicurezza nei cantieri Al via la patente a crediti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024)a punti per le imprese che operano nell’edilizia, si parte sul serio. Verrà pubblicata domani la circolare esplicativa dell’Ispettorato nazionale del Lavoro relativa al decreto attuativo del Ministero del lavoro (pubblicato due giorni fa) che contiene il Regolamento sullaa punti, obbligatoria dal primo ottobre per operare nei. Certo, la scadenza è ravvicinata, ma dal ministero fanno sapere che aziende potranno avviare le procedure per laa punti, continuando a laorare mentre saranno accompagnate lungo tutto il processo di rilascio e prima applicazione. Secondo l’Ufficio studi della CGIA di Mestre, sono 832.500 le imprese del settore edile che aspettano questo passaggio operativo, dopo che la normativa era stata approvata definitvamente oltre 4 mesi e mezzo fa.