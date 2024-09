Serie D Ancona prima sconfitta di stagione | al Del Conero passa il Chieti 0-1

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 22 settembre 2024) Gara quasi a senso unico con i biancorossi di casa che hanno pressato e costruito per quasi tutti i 90’. A decidere le sorti del match, un singolo episodio, 22 settembre 2024 –per l’di mister Gadda arrivata a seguito di un episodio molto dubbio. La 3º giornata del campionatoD, inizia con un minuto di silenzio in onore della scomparsa di Salvatore “Totò” Schillaci. Al 3’ l’conquista il primo calcio d’angolo. Gulinatti calcia in area dalla bandierina trovando Belcastro, facendo provare il primo brivido a Mercorelli. Sono ancora i dorici a pressare:con Martiniello e poi subito dopo con Alluci. Al 13’, lavera azione gol dell’con Martinello che non trova il tempo giusto sul di Sare. La gara prosegue senza grossi brividi e al 40’ l’spreca un’occasione ghiotta.