Roma-Udinese 3-0 | nella contestazione Juric vince la prima con autorità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024)22 settembre 2024 - Tra esoneri e dimissioni, non è stato un avvicinamento facile per laa questa partita, masi è dimostrato un ammiraglio bravo a navigare in mari tempestosi. Il debutto della sua squadra è infattinte con un rotondo 3-0 sull', capolistagiornata precedente. Una sfida con i lupacchiotti sempre in controllo del ritmo e del risultato, merito delle reti realizzate da Dovbyk, Dybala e Baldanzi. Primo successo dunque per il tecnico croato e più in generale per la Lupa in questo campionato, mentre patisce il primo ko di stagione la formazione friulana. Terremoto alla: curva deserta dopo l’esonero di De Rossi. L’ad Lina Souloukou si è dimessa dopo le minacce Primo temporiparte dai veterani, dal suo 3-4-2-1 e da dieci undicesimi della squadra dello scorso anno.