Quarta dimensione nell’esercitazione Stella Alpina Le novità dell’AW-249 Fenice

(Di domenica 22 settembre 2024) L’esercitazione “” ha messo in evidenza gli enormi progressi fatti dall’Esercito Italiano nelle capacità di difesa dello spettro elettromagnetico e nell’utilizzo di tecnologie sempre più integrate e multidominio. Del resto, come ha specificato anche il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello, la guerra odierna sta presentando caratteristiche di commistione tra elementi tradizionali, come i combattimenti in trincea e l’esteso utilizzo di campi minati, e tecnologie avanzate come droni, missili ipersonici, munizioni intelligenti, sistemi d’arma che operano nello spazio elettromagnetico, nel dominio cibernetico e attraverso quello spaziale. “” è stata l’esercitazione che ha avuto la funzione di “fare sintesi” tra le varie aree capacitive dell’Esercito.