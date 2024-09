Panchina Milan Gazzetta | salgono le quotazioni di Maurizio Sarri | è lui il dopo Fonseca?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 22 settembre 2024), secondo lasono salite ledi: è lui ilgiusto per rilanciare i rossoneri? L’ombra diincombe sulladi Paulo: secondo ladello Sport, infatti, sono salite le possibilità di vedere il tecnico napoletano aello nei prossimi giorni, in caso di esonero del tecnico portoghese. L’ex Lille si gioca lanel derby contro l’Inter e nemmeno un pareggio potrebbe salvarlo da un esoneroappena cinque giornate.la netta sconfitta con il Liverpool in Champions League, infatti,era finito nel mirino delle critiche e si parlava già di possibile separazione con il club di via Aldo Rossi. Tutto, però, è stato rinviato al derby di domenica 22 settembre.