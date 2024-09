Palazzina esplosa morta bimba di 4 anni | mamma e fratellino ancora dispersi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) Esplosione a Saviano, una dei tre bambini rimasti sotto le macerie è. Aveva quattro. Il padre e uno dei tre figli della famiglia sono stati estratti vivi dalle macerie dai vigili del fuoco. Sotto le macerie ci sarebberola madre dei bambini, uno dei figli e un’anziana che abitava al piano di sopra. Le operazioni proseguono a mano. Sul posto ci sono vigili del fuoco, carabinieri e polizia, che scavano incessantemente. >> A causare l’esplosione sembra causata da una fuga di gas. È successo poco dopo le 8 al civico 5 di via Tappia. I soccorsi sono arrivati subito sul posto. Lo scoppio sarebbe avvenuto al secondo piano, dove vive una persona anziana (ma non è chiaro se fosse sola al momento o meno). L’edificio sarebbe crollato in pochissimi instanti, la deflagrazione avrebbe danneggiato il secondo piano facendo poi collassare l’intera struttura.