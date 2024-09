Pagelle Monza-Bologna 1-2 voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Ledi1-2 con iai protagonisti e ildel match valido per la quinta giornata della. Allo U-Power Stadium sono i felsinei a vincere lo scontro tra chi non ha mai vinto fin qui contro i brianzoli: la sblocca Urbanski ma sempre nel primo tempo pareggia i conti Djuric, nel secondo tempo eurogol di Castro per la prima vittoria di Italiano, Nesta ora torna sulla graticola. Di seguito ecco iai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI1-2(3-4-2-1): Turati 6.5; Izzo 5.5 (36? st Bondo sv), Pablo Marì 5.5, Carboni 5; Pedro Pereira 5.5 (43? st D’Ambrosio sv), Pessina 6, Bianco 6, Kyriakopoulos 5.5; Maldini 6 (26? st Forson sv), Dany Mota 5.5 (26? st Caprari sv); Djuric 7 (36? st Maric sv). In panchina: Pizzignacco, Valoti, Postiglione, Scaramelli, Mazza. Allenatore: Nesta 5.