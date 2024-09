Oroscopo Paolo Fox 23 settembre 2024 | Gemelli affascinante Venere in Scorpione

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 22 settembre 2024) L'diFox del 23rivela in poche parole che giornata aspettarsi. Con la Luna in, inventiva e curiosità risultano maggiormente stimolati. Certo, qualche segno zodiacale avrà la sua bella gatta da pelare.transiterà nella casa dello. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di lunedì 23, sbirciando anche il proprio ascendente per avere unaccurato.23diFox: Ariete, Toro,Ariete - L'diFox dell'Ariete prevede una buona giornata per approfondire l'amore, scoprendo cosa desideri veramente. Il tuo lavoro necessita di maggior impegno. Ritroverai la forma fisica. Toro - L'diFox del Toro ti trova pronto a far luce su tante ombre. Cerca di tenere i nervi calmi, almeno fino a domani, evitando inutili tensioni.