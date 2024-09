MotoGP pagelle GP Emilia Romagna Misano | brilla Bastianini delusione per Bagnaia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Ledel Gran Premio dell’, quattordicesimo appuntamento del mondiale di. La gara è stata vinta da Enea, davanti a Jorge Martin e a Marc Marquez. Caduto invece Francesco, che ha dovuto abbandonare la corsa a poche tornate dalla fine.: 10 Eneavince a, conquistando il successo nel Gran Premio di casa. Il numero 23, partito terzo, supera Francesconel corso dei primi giri e mette a punto il sorpasso su Jorge Martin nell’ultimo giro.conquista così la terza posizione in classifica generale, scavalcando Marc Marquez, presente sul podio di. MARTIN: 9.5 Jorge Martin conclude in seconda piazza la gara di. Lo spagnolo arriva al traguardo con stizza, dopo la carenata subita da Enea, passato in testa poco prima del traguardo.