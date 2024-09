MotoGP Bagnaia e Martin senza continuità Gli errori si moltiplicano e quello odierno di Pecco pesa…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Non c’è margine sul quale appoggiarsi. Non c’è alcuno spazio di manovra. Ci si muove sul filo del rasoio nella sfida per la conquista del titolo mondiale 2024 di. Jorgee Francescostanno sbagliando reciprocamente, lasciando sul piatto a vicenda punti pesanti. Due settimane fa, lo spagnolo ha commesso un grave errore strategico, oggi l’italiano ne ha compiuto uno di guida. Faticano a essere continui,ator e. Anzi, diciamo pure che in questa fase della stagione non lo sono affatto. La caduta di oggi ha sostanzialmente pareggiato il conto delle domeniche “in bianco” tra i due contendenti. È il terzo Gran Premio in cui il piemontese non marca nulla (Portimao e Aragon i due precedenti), così come il madrileno per tre volte è rimasto a secco (Jerez de la Frontera, Sachsenring e de facto Misano-I, dove ha racimolato 1 misero punticino).