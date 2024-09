Moto Guzzi che festa! L’abbraccio dei 30mila

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Il popolo deisti è tornato a Mandello del Lario. Come ogni anno a settembre, migliaia disti sono tornati a visitare quel ramo del lago di Como dove la loro amataè nata. Perché ognideve tornare, prima o poi, là dove fu costruita, non importa se cento, o sessanta, o tre anni fa, o se solo da poche settimane è uscita dal mitico portone rosso di via Parodi. Quello al Nido dell’Aquila è un vero e proprio pellegrinaggio e come sempre, insieme al popolo degli amanti di, è arrivato un fiume di appassionaticiclisti, di gruppi di amici, di famiglie. Tutti per celebrare ladi un marchio italiano che ha saputo farsi amare in tutto il mondo. Alla fine delle giornate disono state trentamila le presenze e il solo Museoha accolto oltre 22mila visitatori, affascinati da una collezione diunica al mondo.