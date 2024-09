Morto a 81 anni il celebre tenore Renato Cazzaniga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Renate (Monza Brianza) – E’all’età di 81. Nato a Lecco, si era poi trasferito a Monza e infine a Renate, sempre in Brianza, dove viveva con la famiglia. “Ci ha lasciati sabato alle 21, per tutti noi il ‘Maestro’,di fama internazionale che ha calcato i più prestigiosi palcoscenici del mondo dalla Scala di Milano all’Arena di Verona, dalla Fenice di Venezia fino al Bolshoi di Mosca, solo per citarne alcuni – ricorda l’ex sindaco di Renate Matteo Rigamonti -. La sua straordinaria carriera, costellata di successi, ha visto collaborazioni con leggende del mondo musicale e teatrale come Zeffirelli, Muti e Pavarotti. Nel 2018, Regione Lombardia gli ha conferito il Premio Rosa Camuna, un ennesimo riconoscimento per il suo contributo allo sviluppo culturale della nostra terra.