Morta a 61 anni Paola Marella lutto nella tv | la lunga lotta con la malattia e l' ultimo video un testamento | Guarda

(Di domenica 22 settembre 2024)nel mondo della tv: è, architetto e celebre conduttrice di programmi di Real Time. Aveva 61e da tempo combatteva contro un tumore. Milanese, elegante e raffinata, era diventata famosa per trasmissioni come Vendo casa disperatamente e Cerco casa disperatamente, "Cara, sei stata uno dei volti più amati di Real Time. Non ti dimenticheremo mai!", si legge sulla pagina Instagram di Real Time., laureata in Architettura degli interni al Politecnico di Milano, dopo l'esperienza a Real Time, era passata a Sky dove aveva condotto i Consigli disu Cielo e: Migliora il tuoroba su TV8. Poi l'esperienza su Sky Uno con Un sogno in affitto e con A te le chiavi su La7.