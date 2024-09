Mondiali ciclismo Zurigo 2024 Evenepoel | Oro pazzesco giorno duro per me

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Remcosi conferma Campione del Mondo nella cronometro: il belga ha trionfato nella gara time trial deidi didisu strada, davanti agli azzurri Filippo Ganna ed Edoardo Affini, rispettivamente argento e bronzo. “È– ha commentatoal termine della gara -. È stato unper me all’inizio con il salto di catena in partenza. Poi ho trovato il giusto feeling, mentre nel finale ho fatto fatica“. “Sapevo che avrei fatto fatica a tenere il passo negli ultimi 5 km così ho spinto di più in salita, poi nel finale ho dato tutto. Solo quando ho visto il quadratino verde ho capito che era fatta“, ha concluso il belga, che dopo il titolo olimpico conquistato a Parigi, si prende anche il titolo iridato nella specialità.