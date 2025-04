Ramy tutti gli elementi assolvono i carabinieri

Ramy Elgaml, il 19enne di origini egiziane deceduto a Milano, il 24 novembre scorso, esattamente alle 4:03:40, all’incrocio travia Ripamonti e via Quaranta, nella zona sud del capoluogo lombardo, è una vicenda aperta. Proviamo a riassumerla senza tralasciarne alcun aspetto. Non sono ancora le 4 di mattina quando, in zona Corso Como, una delle più centrali della città, due carabinieri fermano per un normalissimo controllo uno scooter di grossa cilindrata, un Tmax. I militari sono un vicebrigadiere e un carabiniere scelto, fanno parte della Radiomobile e sono di pattuglia con una Giulietta “Volpe 40”. Sulla moto, invece, ci sono due ragazzi: alla guida c’è il tunisino Fares Bouzidi che ha 22 anni e, dietro, Ramy. Entrambi vivono a Milano, entrambi nel quartiere di Corvetto, entrambi all’alt delle forze dell’ordine non si fermano. Liberoquotidiano.it - Ramy, tutti gli elementi assolvono i carabinieri Leggi su Liberoquotidiano.it Uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni. La morte diElgaml, il 19enne di origini egiziane deceduto a Milano, il 24 novembre scorso, esattamente alle 4:03:40, all’incrocio travia Ripamonti e via Quaranta, nella zona sud del capoluogo lombardo, è una vicenda aperta. Proviamo a riassumerla senza tralasciarne alcun aspetto. Non sono ancora le 4 di mattina quando, in zona Corso Como, una delle più centrali della città, duefermano per un normalissimo controllo uno scooter di grossa cilindrata, un Tmax. I militari sono un vicebrigadiere e un carabiniere scelto, fanno parte della Radiomobile e sono di pattuglia con una Giulietta “Volpe 40”. Sulla moto, invece, ci sono due ragazzi: alla guida c’è il tunisino Fares Bouzidi che ha 22 anni e, dietro,. Entrambi vivono a Milano, entrambi nel quartiere di Corvetto, entrambi all’alt delle forze dell’ordine non si fermano.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caso Ramy, il semaforo dell’incidente smaltito due giorni dopo la morte. Il legale: “Poteva fornire elementi importanti” - Emergono nuovi dettagli sulla morte di Ramy Elgaml, il 19enne deceduto il 24 novembre 2024 durante un inseguimento dei carabinieri a Milano. Il palo del semaforo sotto cui il giovane è stato trovato senza vita è stato rimosso e smaltito pochi giorni dopo l’incidente, senza mai essere sottoposto a sequestro. Secondo l’avvocata Barbara Indovina, legale della famiglia, quel palo avrebbe potuto fornire elementi fondamentali per ricostruire la dinamica dei fatti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Femminicidio di Spoleto - Romita interrogato dal giudice. Tutti gli elementi da approfondire. La Procura cerca tracce della premeditazione - Laura Papadia è stata strangolata dal marito, Nicola Gianluca Romita, al culmine di un diverbio, l’ennesimo, scaturito dal rifiuto di lui di avere figli (lui ne ha già due, avuti uno dalla prima moglie, un altro da una relazione), contrapposto al desiderio di lei, 36enne vice direttrice di un... 🔗perugiatoday.it

Garlasco, dal pigiama di Chiara Poggi al capello trovato nella mano: caccia al Dna di Andrea Sempio. Ecco tutti i nuovi elementi - Non c?è solo il dna. A convincere il gip di Pavia Daniela Garlaschelli a riaprire le indagini nei confronti di Andrea Sempio, accusato dell?omicidio di Chiara Poggi «in... 🔗ilmessaggero.it

Ramy, tutti gli elementi assolvono i carabinieri | .it; Scuola, all'istituto del figlio di Giuseppe Conte i banchi come tavoli da bar e sedie minuscole: la protesta della preside | .it; Gruppo Fs Italiane e Cei firmano la convenzione: assistenza pastorale nelle chiese delle stazioni | .it; Tutti gli scivoloni del Pubblico di Telese | .it. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ramy, sparito il palo del semaforo dello schianto e il giubbino che indossava: «Elementi fondamentali». Cosa non torna e i tre testimoni - legale dei familiari di Ramy, abbia sollecitato i magistrati che indagano, chiedendo chiarimenti su che fine abbia fatto quello che considera «un elemento fondamentale» per ricostruire quanto ... 🔗msn.com