vela «Mal di Mare», sulla spiaggia di Pescia Romana (Montalto di Castro, VT). Fondata e diretta da Mauro Pandimiglio dal . Andare a vela con «Mal di Mare» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Andare a vela con «Mal di Mare» Leggi su Cms.ilmanifesto.it È in atto un tentativo di chiudere la scuola di«Mal di», sulla spiaggia di Pescia Romana (Montalto di Castro, VT). Fondata e diretta da Mauro Pandimiglio dal .con «Mal di» il manifesto.

