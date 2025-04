Supermedia la competizione a sinistra fa male solo alla Schlein

Ambizioso piano, quello della papessa dem, che ha problemi d'identità e soffre troppo la concorrenza di Giuseppe Conte, dotato di una leadership personale più forte e di un partito compatto, che gli consente di dare pochi, chiari, messaggi.

