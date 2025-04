Nico Williams pazzo per un attaccante dell’Inter Ecco chi è

Nico Williams, ala della Spagna ha parlato degli attaccanti che ammira. Tra i nomi citati, anche una stella dell’Inter di Simone Inzaghi. IDOLO – In un’intervista a Dazn, l’attaccane dell’Atletich Bilbao e della Nazionale spagnola, ha parlato dei propri idoli. Tra i tanti nomi che ammira, Nico Williams ha citato tre attaccanti che militano in Serie A, tra cui un giocatore dell’Inter. Queste le sue parole: «Leao è fortissimo, ma mi piacciono molto sia Paulo Dybala che Marcus Thuram. L’Italia? Un paese speciale, la gente mi ha trattato sempre molto bene. Nonostante l’eliminazione all’Europeo, sono stato trattato benissimo».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Nico Williams pazzo per un attaccante dell’Inter: «Ecco chi è»)© Inter-News. Inter-news.it - Nico Williams pazzo per un attaccante dell’Inter: «Ecco chi è» Leggi su Inter-news.it Nel corso della rubtrica, ‘My Skills’, in onda su DAZN,, ala della Spagna ha parlato degli attaccanti che ammira. Tra i nomi citati, anche una stelladi Simone Inzaghi. IDOLO – In un’intervista a Dazn, l’attaccane dell’Atletich Bilbao e della Nazionale spagnola, ha parlato dei propri idoli. Tra i tanti nomi che ammira,ha citato tre attaccanti che militano in Serie A, tra cui un giocatore. Queste le sue parole: «Leao è fortissimo, ma mi piacciono molto sia Paulo Dybala che Marcus Thuram. L’Italia? Un paese speciale, la gente mi ha trattato sempre molto bene. Nonostante l’eliminazione all’Europeo, sono stato trattato benissimo».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (per un: «chi è»)© Inter-News.

Approfondimenti da altre fonti

Athletic Bilbao-Roma 3-1 LIVE: Nico Williams cala il tris - Quasi tutto pronto al San Mames per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, con la Roma che affronta l’Athletic Bilbao per cercare di conquistare il pass per il prossimo turno. La formazione di Ranieri si presenta a questo secondo atto dopo il 2-1 dell’andata, con il gol allo scadere di Shomurodov che ha garantito un piccolo vantaggio. Segui con noi la diretta scritta del match, con fischio d’inizio alle ore 18. 🔗sololaroma.it

Angelino: «Ecco cosa rispondo a Nico Williams: stiamo vivendo un ottimo momento; la nazionale un sogno» - Le parole di Angelino, esterno della Roma, in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale d’andata di Europa League con l’Atheltic Bilbao Angelino ha parlato in conferenza stampa in vista di Roma Athletic Bilbao, ottavo di finale d’andata di Europa League. Di seguito le sue parole. POSIZIONE DI CAMPO – «Mi trovo bene in questa […] 🔗calcionews24.com

Athletic Bilbao-Roma 1-0 LIVE: Nico Williams a segno, fine primo tempo - Quasi tutto pronto al San Mames per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, con la Roma che affronta l’Athletic Bilbao per cercare di conquistare il pass per il prossimo turno. La formazione di Ranieri si presenta a questo secondo atto dopo il 2-1 dell’andata, con il gol allo scadere di Shomurodov che ha garantito un piccolo vantaggio. Segui con noi la diretta scritta del match, con fischio d’inizio alle ore 18. 🔗sololaroma.it

Nico Williams pazzo per un attaccante dell’Inter: «Ecco chi è»; Pio Esposito fa sognare l’Inter: un’altra splendida notizia; Inter, Marotta può sorridere: lo ha fatto ancora, exploit totale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nico Williams va pazzo per un big dell’Inter: la rivelazione in diretta - Nico Williams ha svelato chi sono i suoi giocatori preferiti della Serie A, la rivelazione in diretta spiazza tutti ... 🔗spaziointer.it

Nico Williams: «Prenderei la forza di Leao e il dribbling di di Vinicius. Per me l'Italia è un posto speciale» - Nico Williams, attaccante dell’Athletic Bilbao e della nazionale spagnola, è il protagonista della nuova puntata di My Skills, il format di DAZN in collaborazione con ... 🔗msn.com

Nico Williams: «Leao fortissimo, gli prenderei questo… In Serie A mi piacciono molto anche Dybala e Thuram» - Le parole di Nico Williams, attaccante dell’Atheltic Bilbao e della Spagna: «Vincere l’Europeo è stato un sogno da bambino» Nico Williams, stella dell‘Athletic Bilbao e della nazionale spagnola, è sta ... 🔗informazione.it