Pesaro per il 25 Aprile arriva Liliana Segre e canta Bella ciao Il sindaco La sua presenza dono prezioso Stasera il docufilm su Rai3

Il 25 Aprile a Pesaro con Liliana Segre: “La sua presenza è un dono” - Pesaro, 25 aprile 2025 – Nonostante una fastidiosa pioggia si è svolta regolarmente la cerimonia per gli 80 anni della Liberazione. E c’era anche Liliana Segre, che ha scelto Pesaro, la sua città del cuore, per celebrare l’importante anniversario: “E’ la prima volta che sono qui a Pesaro per il 25 Aprile – ha detto incontrando il sindaco Biancani – e quindi non potevo mancare”. “La sua presenza è un dono prezioso per la nostra città – ha poi ringraziato Biancani, accogliendo la senatrice a vita e cittadina onoraria, al Monumento della Resistenza –. 🔗ilrestodelcarlino.it

Liliana Segre a Pesaro canta Bella Ciao per le celebrazioni del 25 Aprile - Per celebrare l’ottantesimo Anniversario della Liberazione, la senatrice a vita, Liliana Segre, ha scelto Pesaro, città a cui è particolarmente affezionata, ha dichiarato lei stessa, e della quale è stata nominata cittadina onoraria. La senatrice, per la prima volta presente nel capoluogo marchigiano per le commemorazioni del 25 Aprile, è stata accolta al monumento della Residenza da centinaia di persone, tra cui molti giovani. 🔗tg24.sky.it

