Identificata dalla polizia due volte per uno striscione antifascista ciclone sul 25 Aprile ad Ascoli Il ministro chiarisca

Ascoli ?25 Aprile, buono come il pane, bello come l?antifascismo?: è bastato questo ?lenzuolo? vergato di rosso, apparso sulla facciata di Palazzo Roiati, nella.

«Buono come il pane, bello come l'antifascismo»: è il messaggio dello striscione affisso da Lorenza Roiati questa mattina, venerdì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, fuori dal suo panificio "L'assalto ai forni" ad Ascoli Piceno, nelle Marche. Un gesto simbolico e pacifico che, tuttavia, sembra aver attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. Stando alla testimonianza della titolare sui social e ripresa dai media locali, quindici minuti dopo aver affisso il cartellone all'esterno della pluripremiata attività commerciale, è stata avvicinata e identificata dalla polizia

