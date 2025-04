Ha ucciso la moglie avvelenandola nuove ipotesi I vicini Volevano morire insieme

ucciso volontariamente la moglie mescolandole il nitrito di sodio ai farmaci che le somministrava.Si fanno strada altre ipotesi che però, al momento, non sono state prese in considerazione dalla Procura di Ancona. Ovvero che l’uomo e la moglie volessero morire insieme, avvelenandosi entrambi col nitrito di sodio. Una sostanza inodore e incolore che assunta in grandi quantità può essere letale. Il destino avrebbe disegnato però un finale beffardo. Vincenzo e la moglie sono stati effettivamente ricoverati in ospedale. Ma mentre l’uomo è riuscito a sopravvivere, Daniela Chiorri è purtroppo morta.E proprio su questo decesso maturato in condizioni più che sospette, avvenuto il 25 maggio del 2023 all’età di 81 anni all’ospedale di Fabriano (che ironia del destino porta il nome del suocero), al momento è aperto un fascicolo con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Ilrestodelcarlino.it - “Ha ucciso la moglie avvelenandola”, nuove ipotesi. I vicini: “Volevano morire insieme” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Fabriano (Ancona), 26 aprile 2025 – Una città sconvolta. Fabriano non crede alla storia che Vincenzo Profili, il figlio del medico eroe Engles, abbiavolontariamente lamescolandole il nitrito di sodio ai farmaci che le somministrava.Si fanno strada altreche però, al momento, non sono state prese in considerazione dalla Procura di Ancona. Ovvero che l’uomo e lavolessero, avvelenandosi entrambi col nitrito di sodio. Una sostanza inodore e incolore che assunta in grandi quantità può essere letale. Il destino avrebbe disegnato però un finale beffardo. Vincenzo e lasono stati effettivamente ricoverati in ospedale. Ma mentre l’uomo è riuscito a sopravvivere, Daniela Chiorri è purtroppo morta.E proprio su questo decesso maturato in condizioni più che sospette, avvenuto il 25 maggio del 2023 all’età di 81 anni all’ospedale di Fabriano (che ironia del destino porta il nome del suocero), al momento è aperto un fascicolo con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

