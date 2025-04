Cavalli in fuga per la piena in Lomellina 18 sono morti altri 35 sono dispersi

Lomellina – Le ricerche non si fermano. Da giorni si sta cercando una mandria di Cavalli che appartiene a una conosciuta azienda di Esino Lario (Lecco) che li alleva per destinarli a piccole gare oppure al passeggio, dispersa nella zona compresa tra il Sesia e il Po, al confine tra Lombardia e Piemonte, nei giorni della piena della scorsa settimana. “Per la prima volta – spiega l’allevatrice Tecla Bertarini – abbiamo deciso di portare i nostri Cavalli a svernare nella zona della Lomellina. Il rientro era previsto per il mese prossimo. L’ondata di maltempo della scorsa settimana ci ha sorpreso”. I Cavalli dispersi sono al momento 35: i due ritrovati senza vita nella mattinata di venerdì portano il totale degli esemplari morti a 18”. Una delle ragioni dell’emergenza è stata provocata dall’atipicità della piena del Sesia. Ilgiorno.it - Cavalli in fuga per la piena in Lomellina: 18 sono morti, altri 35 sono dispersi Leggi su Ilgiorno.it BREME– Le ricerche non si fermano. Da giorni si sta cercando una mandria diche appartiene a una conosciuta azienda di Esino Lario (Lecco) che li alleva per destinarli a piccole gare oppure al passeggio, dispersa nella zona compresa tra il Sesia e il Po, al confine tra Lombardia e Piemonte, nei giorni delladella scorsa settimana. “Per la prima volta – spiega l’allevatrice Tecla Bertarini – abbiamo deciso di portare i nostria svernare nella zona della. Il rientro era previsto per il mese prossimo. L’ondata di maltempo della scorsa settimana ci ha sorpreso”. Ial momento 35: i due ritrovati senza vita nella mattinata di venerdì portano il totale degli esemplaria 18”. Una delle ragioni dell’emergenza è stata provocata dall’atipicità delladel Sesia.

