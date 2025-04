India e Pakistan primi spari dopo la strage dei turisti

India e Pakistan ieri si sono svegliate col primo scambio di colpi al confine dopo il massacro di Pahalgam. È stato l’esercito pachistano a sparare per primo contro gli avamposti . India e Pakistan, primi spari dopo la strage dei turisti il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - India e Pakistan, primi spari dopo la strage dei turisti Leggi su Cms.ilmanifesto.it ieri si sono svegliate col primo scambio di colpi al confineil massacro di Pahalgam. È stato l’esercito pachistano a sparare per primo contro gli avamposti .ladeiil manifesto.

Kashmir nel sangue: un attentato terroristico causa 26 morti. Ira dell’India che accusa il Pakistan di essere dietro al commando - Un commando di terroristi ha seminato morte e distruzione nel Kashmir meridionale, causando una vera e propria strage. Il bilancio provvisorio, diffuso dalle autorità indiane, riferisce di 26 vittime accertate – in gran parte turisti – ma si teme che il numero possa aumentare, a causa della presenza di almeno altri dieci feriti in gravi condizioni. Sul luogo dell’attentato si è recato il ministro dell’Interno indiano, Amit Shah, che ha prima deposto corone di fiori in memoria delle vittime, e successivamente, parlando con i sopravvissuti, ha assicurato che il governo di Nuova Delhi farà ... 🔗lanotiziagiornale.it

Venti di guerra tra India e Pakistan . Espulsioni e confini blindati - Sui rapporti storicamente bellicosi tra India e Pakistan, entrambe potenze nucleari, torna ad incombere in maniera esplicita la parola "guerra". A sollevarla è soprattutto Islamabad, dopo una raffica di rappresaglie reciproche di carattere commerciale e diplomatico, seguite alla strage del 22 aprile nel Kashmir, per la quale New Delhi punta il dito sui terroristi pachistani. L’India ha sospeso un importante trattato di condivisione delle acque e ha disposto la chiusura del principale valico di frontiera terrestre. 🔗quotidiano.net

